娛樂

黃文意晒身材 無懼旁人批評

黃文意輕撥秀髮回望鏡頭。 黃文意輕撥秀髮回望鏡頭。
黃文意輕撥秀髮回望鏡頭。
「10億千金」黃文意參與無綫節目《3日2夜》後嶄露頭角，不時在社交網派福利。近日她穿上比堅尼、用手撥弄秀髮大晒火辣身材的照片，網民睇到嘩嘩聲！她有感而發留言：「不要因害怕別人對你的看法，而剝奪你本應該有的生活，因為你害怕他們會怎麼看你。這是你的皮膚，不是他們的，不要讓他們告訴你如何穿着。」
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc