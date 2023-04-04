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黃文意晒身材 無懼旁人批評
黃文意輕撥秀髮回望鏡頭。
「10億千金」黃文意參與無綫節目《3日2夜》後嶄露頭角，不時在社交網派福利。近日她穿上比堅尼、用手撥弄秀髮大晒火辣身材的照片，網民睇到嘩嘩聲！她有感而發留言：「不要因害怕別人對你的看法，而剝奪你本應該有的生活，因為你害怕他們會怎麼看你。這是你的皮膚，不是他們的，不要讓他們告訴你如何穿着。」
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