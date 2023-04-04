李元玲做「影後」 宣傳演奏會

馬來西亞「鋼琴女神」李元玲最近在社交網宣傳本月中舉行今年首次鋼琴演奏見面會，並上載露背彈琴的靚相，性感得來有知性美，吸睛度爆燈。相中的她努力彈琴，可見其事業心非常重，粉絲紛紛留言打氣，表示絕對會到場支持。