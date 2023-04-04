4月4日(二)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月04日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
李元玲做「影後」 宣傳演奏會
李元玲專心練琴，為演奏會做好準備。
馬來西亞「鋼琴女神」李元玲最近在社交網宣傳本月中舉行今年首次鋼琴演奏見面會，並上載露背彈琴的靚相，性感得來有知性美，吸睛度爆燈。相中的她努力彈琴，可見其事業心非常重，粉絲紛紛留言打氣，表示絕對會到場支持。
李元玲出名身材火辣。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230404-0404_00282_014/李元玲做「影後」-宣傳演奏會
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc