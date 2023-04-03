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龍門陣
Express
韓國歌手BoA今年迎來出道20周年，繼上月11及12日在首爾舉行演唱會後，前晚相隔10年在釜山開騷會歌迷，同門女團少女時代成員徐賢特地到場支持。
改編自經典桌上角色扮演遊戲的奇幻喜劇新片《龍與地下城：盜亦有道》，得到觀眾評分「A-」佳績，北美周末開畫收約3.12億港元，成為票房冠軍。
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