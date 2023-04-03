Sydney得寵天使

25歲美國女星Sydney Sweeney憑人氣劇《毒癮女孩》（Euphoria）走紅，成為廣告商寵兒。早前她為泳衣品牌Frankies Bikinis拍廣告，品牌官方社交網前日上載她穿上白色比堅尼，在窗前擺出不同誘人甫士的照片及短片，大晒傲人身材，並形容：「好似天使一樣。」