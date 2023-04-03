娛樂

Sydney得寵天使

25歲美國女星Sydney Sweeney憑人氣劇《毒癮女孩》（Euphoria）走紅，成為廣告商寵兒。早前她為泳衣品牌Frankies Bikinis拍廣告，品牌官方社交網前日上載她穿上白色比堅尼，在窗前擺出不同誘人甫士的照片及短片，大晒傲人身材，並形容：「好似天使一樣。」
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc