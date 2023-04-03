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上西怜本鄉柚巴陪Fans賞櫻
日本偶像女團NMB48的成員出名身材驕人，當中主將上西怜與本鄉柚巴，更挾「童顏巨乳」成為寫真界搶手貨。正值日本櫻花盛放的季節，2人拍攝以「花見」為主題的寫真，在內衣外披上碎花圖案浴衣，以充滿和風的性感打扮隔空陪Fans賞櫻，綻放甜美青春活力。
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