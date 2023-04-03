「K-Pop顏值女王」倒灶 Jisoo不敵Nancy做阿二

早前當選「韓國最美女演員」的韓團BLACK PINK成員Jisoo，近日在全球Fans票選的「K-Pop顏值女王」排名中竟然屈居亞軍，敗給近年經常在「全球百大美女榜」名列前茅的22歲混血歌手Nancy。

現年28歲的Jisoo，年前主演的韓劇《雪降花》雖然負評如潮，但其清純美貌卻贏得劇迷讚賞，早前在全球Fans票選的「2023年韓國最美女演員」排名中大熱登頂。而由同一韓流網站展開的「K-Pop Visual Queen（顏值女王）」票選活動於日前結束，Jisoo卻遇上勁敵，最終以30多萬票屈居亞軍，敗給女團MOMOLAND出身的22歲成員Nancy。

生於美國的Nancy是美韓混血兒，不單比Jisoo年輕一截，而且樣子甜美，身材出眾，因而迷倒大批韓流Fans。她於2016年參加選秀節目後以女團MOMOLAND身份出道，雖然組合未能走紅，但她憑高顏值闖出名堂，連續5年打入「全球百大美女榜」，名次更不斷上升，去年高踞亞軍，成為榜內最高排名的韓國女星。Nancy今次亦不負眾望，在「K-Pop顏值女王」排行榜中狂擸逾38.6萬票登上冠軍寶座。

全隊躋身10大 而Jisoo隊友Rose、Jennie及Lisa分別獲得22萬、2.5萬及2萬票，依次進佔第3、6及8位；另一女團Red Velvet成員Joy與2NE1出身的Sandara，分別以11.5萬及10.7萬票位列第4及5位；至於去年6月出道的女團Lapillus的20歲菲律賓成員Chanty，取得2.1萬票躋身第7位，撼贏圈中公認美女的第9位「國民初戀」秀智，以及第10位的韓團TWICE台灣成員周子瑜。

此外，上周度過26歲生辰的Lisa在社交網瘋狂分享Party照，頭上綁着巨型紅色絲帶，穿上以米色蝴蝶結裝飾的連衣裙，把自己打扮成禮物女神，短短一天喪吸逾千萬點讚，成功搶去日前推出Solo碟的隊友Jisoo風頭！