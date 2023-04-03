暢所欲玄：池上碧苔三四點，葉底黃鸝一兩聲

清明是二十四節氣之一，清明之時，池畔碧苔初生，樹間傳來黃鸝叫聲，雨水漸多，春天已至尾聲。唐人白居易有詩句「幾處早鶯爭暖樹」，描寫的正是這種氣候特徵。

清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂，清明節本是家人或闔家上墳祭祖先的日子，亦借此讓家人有機會團聚，每逢佳節倍思親，給人無限的回味空間。

掃墓儀式，現今各有所需，但心意最重要，以往習俗儀式大概有兩種：「培墓」和「掛紙」。「培墓」是把墓地周邊修整清潔除雜草，修復損壞部分，重新描上墓碑的字，然後放上供品拜祭。「掛紙」是用小石塊把長方形的色紙壓放在墳上，表示這個墓已拜祭過了。

一些有宗教人士只帶來鮮花拜祭，又有一些傳統家族帶來燒肉、鷄、水果、酒茶等等，待拜祭後吃掉便離去。正所謂「萬法唯心造」，甚麼形式可按照自己心意處理，毋須理會別人的指手畫腳。

總結經驗，我的建議是當離開現場回家前，找個安全不打擾別人地方，用小小紙張燒着後跨過火。理由是安全地把一些負能量磁場消除，不帶回家。這些中國傳統文化，為人們實踐指點迷津。

堪輿學者元海