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林寶玉未得閒出寫真
有「最索經理人」之稱的林寶玉昨日派福袋，談到旗下藝人薛影儀將推出新歌，她大讚對方的表現令人意想不到：「佢錄音差唔多一Take過，預計錄6個鐘，但最後只係花咗2個鐘。」問她有否興趣唱歌？她坦言：「都有，但要忙於手頭上嘅工作先。」又指由於工作忙碌，原定4月推出的寫真也要延期。
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