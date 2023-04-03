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易烊千璽3造型蠟像 威盡「00後」
內地男星易烊千璽2019年以舞台形象進駐蠟像館，有關方面近日為他度身訂製兩個全新蠟像，分別擺放於上海及香港館，令他成為首位擁有3個不同造型的「00後」藝人，今次單是度身已花了整整7小時，一絲不苟。
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