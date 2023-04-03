TVB拍劇受委屈 賈曉晨突然被摑：真的很不爽

影星樊少皇太太賈曉晨（JJ）近年專心相夫湊女，已離巢無綫多年的她，近日與好友拍片大爆舊東家秘聞，自爆曾經受委屈，拍劇時被人在沒有知會下真摑！她說：「我有一次是真的很不舒服，我的性格你也知道，是比較容易跟大家玩在一起，但有一次我是真的很不爽！就是一開拍上來就啪一巴掌，把我打懵了，你知道嗎？因為之前也沒有說：『我一會兒可能會真打』，說一聲我可能也有心理準備。」

點名讚黃宗澤 她捱打後呆了一秒，然後才繼續叫：「我真的沒有想到，真的很不舒服啊！我覺得至少跟我說一聲，總之交流一下吧！或者是拍近景的時候再打，因為這是一個遠景嘛！」至於對手是誰，她沒有開名，只透露雙方僅合作過一次。

談及當年很快上位，她直認機會多，不過人工唔高。被問「TVB真的有幫派之爭嗎」，她尷尬說：「你要害我！（有對吧？）你都這樣說，我還能否認嗎？」提到其他演員，她大讚黃宗澤又帥又Nice：「跟他合作是人真的很好，非常聊得來，任何人都很開心，這個真的是蠻好！」