笑住唱《沉默是金》紀念 城城傳承哥哥精神：佢係真正舞台王者

天王郭富城前晚落力為張國榮（哥哥）紀念演唱會演出，強調對方才是真正的舞台王者。同場的袁詠儀則自爆曾因哥哥而入院，又提到曾同時手拖哥哥及老公，自覺是全世界最幸福的女人！

紀念哥哥的《繼續寵愛．二十年．音樂會》前晚圓滿落幕，城城、張智霖（Chilam）夫婦、古巨基及李幸倪等先後登場表演。城城壓軸跳唱《Monica》掀高潮，他指入行首個表演是為哥哥伴舞，深感榮幸，認為對方才是真正的舞台王者，之後唱出《沉默是金》時感性表示：「首歌係哥哥第一次攞金曲金獎，佢話成日唱到眼濕濕，所以承諾大家以後再唱呢首歌，一定要開心咁唱。」騷後他表示與哥哥有很多難忘回憶：「我出道時，佢已經係天王巨星，但完全冇架子，好錫啲Dancers，所以我依家都係咁，係一種傳承精神。」

袁詠儀爆老公呷醋 Chilam太太袁詠儀則分享初見哥哥的感受：「1986年我第一次去睇哥哥演唱會，當時只有15歲，我見到哥哥出場時嘅巨星風範搞到胃抽筋，結果睇咗半場騷就去咗醫院。」她自爆與哥哥曾5度演情侶，令老公呷醋：「好記得當時我哋3個去戲院睇《金枝玉葉》，嗰時覺得自己係全世界最幸福嘅女人，左手拖住張先生，右手都係拖住張先生。」Chilam則難忘哥哥的好牌品。另外，李幸倪獻唱《追》及《路過蜻蜓》，以作致敬。

尾聲時，哥哥摯愛唐鶴德驚喜「現身」，以聲音導航：「古人有一句說話『死而不亡者壽』，死亡唔係一個終結，被遺忘嘅先至係。哥哥留低咗好多姣、靚、型、寸嘅舞台表演，呢啲都成為咗我哋嘅集體回憶。」