陳展鵬「串」到冇影 保持Big Boss神秘感

視帝陳展鵬近年炙手可熱，深得監製及觀眾歡心，在多套劇集都可以見到其身影。雖然因檔期問題只能客串演出熱播劇《隱形戰隊》，但他直言絕不介意：「最緊要觀眾睇得開心。」

陳展鵬、陳山聰、馬國明、劉佩玥、劉穎鏇、江美儀及林子善等，昨日宣傳無綫熱播劇《隱形戰隊》，同時宣布劇集第11、12集分別獲得「7天跨平台26.9收視」、「觀眾人數175萬」及「2023年兩線劇集收視冠軍」。

以客串形式演出終極Boss的展鵬，連宣傳劇照也未見其身影，他表示是合理部署，亦絕不介意：「唔想咁快穿嘛，可以畀觀眾有新鮮感，加上公司都想畀機會其他新面孔，其實係好事，唔同組合又有唔同效果。我自己都係一個觀眾，都想有新鮮感，其實睇收視就知。」他表示已多年未有演奸角，期望為觀眾帶來驚喜。問到有否興趣與江美儀等「亞視幫」一同演出？他指不用分甚麼台，大家也是香港製作，最重要觀眾看得開心。

黃心穎冇恭喜馬國明 拍檔馬國明則大讚展鵬雖然是客串性質，但演技精湛：「佢每次演出都畀到我驚喜嘅，佢每一場出嚟個張力都好強，其實劇本寫到主角幾勁都好，若果個Big Boss分量唔夠，點帶得起班主角嘅勁？」馬國明已跟女友湯洛雯求婚，對前度黃心穎與樂隊鼓手泥鯭公開放閃，他也戥對方高興：「咁咪好囉，冇乜特別，我都想佢開心。（想佢快啲結婚？）呢個你要問佢，唔可以話想人哋結婚，最緊要佢兩個開心咪得囉。（佢有冇恭喜你結婚？）冇。」談到早前他直播帶貨成績理想，他指應歸功兩位女拍檔陳自瑤與陳敏之以及幕後工作人員，笑指直播時不停食是因為太肚餓，絕非戲劇效果。