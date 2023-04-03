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「10頭身」楊詠彤泳衣放題
落選港姐楊詠彤（Katy）擁有1米78高挑身材，近日她於社交網分享在泰國旅行的一系列泳衣相，大晒招牌「10頭身」，其中的紅色一件頭泳裝，中間綁帶位置玩「漏奶」兼大露背，而她穿另一套比堅尼泳衣時，玩「影後」落樓梯，身形弗到爆！
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