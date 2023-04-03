預告7月香港開騷 祖兒長肉賣性感 自豪唔使靠谷

天后容祖兒花心思炮製全新演唱會，極速換了7個不同造型，化身神秘女郎的她性感谷胸上陣，更自爆是真材實料。

容祖兒前晚在澳門舉行演唱會，穿上金色閃令令短裙騷長腿，更十足女王駕到，由升降台登場。她一口氣連唱三曲後，興奮地跟歌迷打招呼，由於今次不設劃位，有歌迷晨早就到場排隊入座，她搞Gag笑說：「睇唔睇到我啲毛孔呀？睇唔到係因為冇毛孔，呢個爛Gag講過好多次！」她指今次是全新演出，又指在3年疫情期間領悟出的道理就是要活在當下，珍惜與大家這份相聚的緣分。

兩小時的演出，祖兒共換了7個造型，包括日本舞衣、七彩毛毛衫和低胸Tube dress等，而她自彈自唱國語歌《小小》時發生小插曲，中途停頓了兩秒，在歌迷歡呼聲支持下，最終順利完成，演奏後她表示很緊張：「冇理由每次都彈《啜泣》，要學第2首，付出少少努力，係有少少緊張，多謝大家鼓勵。」聽到觀眾讚她「好靚、好索」，她搞笑表示雖然膚淺，但好鍾意！

學彈新歌緊張現蝦碌 祖兒騷後受訪時表示心情興奮，因為演唱會用心設計，希望帶來新鮮感。談到彈琴時出現「蝦碌」，她承認有點緊張：「仲有進步空間，今次（呢首）只學咗6堂，之前飛咗好多地方，冇機會上堂，所以好驚。」說到短片中的神秘女郎谷胸造型相當性感，她笑說：「冇特登谷，係咪肥咗？之前紅館騷瘦到極限，太瘦未必好，最緊要有精神。」又預告7月將在演藝學院開騷。對於再次榮升姑媽，她開心家中有老有嫩，變得更加熱鬧完整，但笑言只愛玩BB：「湊B就冇份，BB好黐身成日扭抱，好可愛。」（梁翠儀澳門直擊）