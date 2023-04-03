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懶理婚變傳聞 樂基兒性感赴會心情靚

樂基兒 樂基兒
樂基兒
名模樂基兒（Gaile）早前驚傳婚變風波，雖然一直未有回應，不過就頻頻在社交網上傳周圍去玩的靚相，看似心情未有受負面傳聞影響。只見她身穿透膚馬甲大晒性感香肩鎖骨及若隱若現的深長事業線，盡展苗條好身材，似乎為派對活動悉心打扮！
樂基兒大騷香肩兼笑笑口玩自拍，心情不錯。樂基兒大騷香肩兼笑笑口玩自拍，心情不錯。
樂基兒大騷香肩兼笑笑口玩自拍，心情不錯。
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