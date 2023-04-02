4月2日(日)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月02日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
DJ Soda嘟嘴冧球迷
韓國「夜店女王」DJ Soda近日再度爆乳襲港，為國際七人欖球賽擔任表演嘉賓。個人社交網擁有多達493萬粉絲追隨的她，十分識做，除了上載黑Bra倒奶照冧粉絲外，又特地分享手捧欖球的嘟嘴靚相跟港迷打招呼，落力為賽事造勢！她此行亦有抽空到海旁觀賞香港夜景，以及到主題樂園拍寫真，實行寓工作於娛樂。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230402-0402_00288_082/DJ-Soda嘟嘴冧球迷
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc