DJ Soda嘟嘴冧球迷

韓國「夜店女王」DJ Soda近日再度爆乳襲港，為國際七人欖球賽擔任表演嘉賓。個人社交網擁有多達493萬粉絲追隨的她，十分識做，除了上載黑Bra倒奶照冧粉絲外，又特地分享手捧欖球的嘟嘴靚相跟港迷打招呼，落力為賽事造勢！她此行亦有抽空到海旁觀賞香港夜景，以及到主題樂園拍寫真，實行寓工作於娛樂。