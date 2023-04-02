甜蜜復仇「反擊」宋慧喬 林智妍愚人節認愛 撻着李到晛

憑復仇劇《黑暗榮耀》聲名大噪的32歲韓星林智妍，與劇中情傾宋慧喬的27歲男主角李到晛雖然對手戲不多，卻成功「撬」喬妹牆腳，2人被拍得甜蜜堆雪人，又多次上男方家密會，姊弟戀斷正！

女星宋慧喬孭飛的《黑暗榮耀2》承接首季餘威，上月10日在串流平台上架後熱爆亞洲，連續3周登上該平台全球最高收看非英語電視劇排行榜冠軍。劇中喬妹向高中時代霸凌她的林智妍展開復仇，又得到深愛她的整形醫生男主角李到晛鼎力相助，最終令林智妍身敗名裂。

不過，現實中李到晛喜歡的卻是林智妍，昨日有韓媒公開2人多次約會的照片，去年12月15日被拍得到男方位於首爾金湖洞的寓所密會，兩口子還在男方座駕上堆雪人合照，Sweet到爆！翌日約會時，男方又細心購買咖啡為女友取暖。今年1月底，《黑2》劇組聚餐，2人穿上白色情侶羽絨現身，李到晛結束聚餐後親自送女友返家；3月14日白色情人節當天再次甜蜜約會。

獲讚比劇中CP合襯 據悉2人去年夏天參加劇集研討會後開始關注對方，至結束拍攝才發展為情侶。戀情曝光後，雙方各自透過事務所大方認愛。網民原本以為戀情報道只是愚人節玩笑，但看到雙方約會照後則大讚他們比劇中CP更合襯，戲言沒料到林智妍竟然在現實中「大反擊」，成功撬喬妹牆腳！

林智妍於9年前與男星宋承憲合作三級片《人間中毒》入行，翌年轉戰公仔箱，於《上流社會》及《Welcome 2 Life》等劇中多演配角，星途平平，直至《黑》劇系列飾演霸凌者，才初嘗走紅滋味。至於本月11日將踏入28歲的李到晛，出道6年早已擔正男主角，先後拍過《德魯納酒店》及《Sweet Home》等人氣劇，吸納大批劇迷。