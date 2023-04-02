資深藝人黃淑儀與焦媛合演的音樂劇《伴我同行》，前日在香港演藝學院重演，為了專心排練，黃淑儀特地由加拿大返港居住，以免兩邊飛，並已逗留8個月，她對首場重演給予80分。焦媛則表示今次演出有多重意義，重返母校舞台之餘，又是她其中一部極喜歡的作品，加上與前輩黃淑儀合作，她笑言要不斷鞭策自己。