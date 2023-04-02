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DJ King攞正牌教滑雪
組合C AllStar成員King又名「DJ King」，近日趁休團應邀去打碟，又考取單板滑雪教練牌，他在社交網分享證書，寫道：「唔係講笑，開心過攞獎，為咗更加專業，我決定去考番個NZSIA嘅滑雪牌。」不過可能興奮過頭，他將證書上下倒轉也懵然不知，認真搞笑！
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