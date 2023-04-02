娛樂

蔡菀庭鐵線插下巴 因禍得福
前華姐蔡菀庭（Tiffany）為無綫劇集《隱形戰隊》拍爆玻璃戲期間，地上一條鐵線反彈直插她的下巴，公司醫護即場為她治療，拔出鐵線，再到醫院打破傷風針，她笑言今次因禍得福：「醫生話支針可以維持10年，咁我就可以無限咁拍打戲。」
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