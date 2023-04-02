似王君馨證明靚咗 Marf唔怕脫粉：焦點放喺自己度

Marf與Winka於騷後受訪，對於分別推出個人單曲，可覺得比其他成員有更多演出機會？Marf認為其他成員演出更澎湃，Winka則說：「冇得咁計嘅，我哋賺咗啲經驗然後返去回報。」談到有指MIRROR入氣不如前，近日更出現「脫粉潮」，Winka說：「我哋最近忙緊呢個騷，所以冇留意，係真定假？」問到可擔心「脫粉」﹖Marf笑說：「我脫緊喇！哈哈！無論我哋、MIRROR定其他藝人，出道耐咗嘅體驗就係，要將焦點放喺自己身上。『甩粉』唔驚，咪補番粉囉。」Winka亦補充：「最重要係大家嘅作品，呢啲都係一時三刻嘅嘢，不停咁出啲好嘅嘢就OK。重點係做好自己，欣賞我哋嘅人就會嚟。」

麥浚龍晒麒麟臂

Marf近日被網民指與王君馨愈來愈似，她說：「我覺得佢愈嚟愈靚，大家覺得我似佢，可能覺得我愈嚟愈靚，同佢都有聯絡，仲有攞呢樣嘢講笑，但係我哋都不斷搵緊自己嘅形象，希望快啲有番自己個名。（想擺脫王君馨影子？）都冇話擺唔擺脫，人都係得七孔，個個都似樣。」Winka也力撐：「嗰個人真係好叻、好靚，似佢都唔係一件差嘅事。」此外，近年鮮有開騷的麥浚龍擔任表演嘉賓，大晒「麒麟臂」獻唱多首勁歌，炒起現場氣氛。