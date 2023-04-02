娛樂

蕭亞軒素顏歎火鍋
台灣天后蕭亞軒（Elva）去年於金曲獎頒獎典禮擔任頒獎嘉賓，霸氣回歸幕前，事後經理人證實她正在籌備新專輯，不過至今仍沒有新作品。最近她在社交網上傳食火鍋的照片，見她化淡妝及穿運動套裝，透露首次吃光涮涮鍋：「飽到爆。」不少粉絲指偶像穿運動服，猜測她開始練舞，新專輯快將推出。
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