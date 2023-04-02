中娛星動：兩劇同時搶人！ 劉亦菲劉詩詩鎖定陳曉 爭崩頭

多年來被指擁「旺女一」體質的內地男星陳曉，有傳被劉詩詩與劉亦菲「爭奪」！劉詩詩近期接拍擅長的古裝劇，希望找來有收視保證的男一助她重拾昔日光芒；而剛與陳曉合作《夢華錄》的劉亦菲又拍劇，老拍檔當然是首選！

陳曉出道逾25年，多年來演出的劇集都令女拍檔事業更上一層樓，例如《陸貞傳奇》的趙麗穎、《那年花開月正圓》的孫儷及《夢華錄》的劉亦菲，尤其劉亦菲由影壇再踩入公仔箱，初時外界對《夢》劇不抱期望，但最終劉亦菲憑該劇再創事業高峰，劇集播放量達59.37億，成績相當好。

劉亦菲對於自己下一部作品非常緊張，雖然有不少投資者「敲門」，但她不急在一時。據知，經過一番精挑細選後，她決定演出由經典小說改編的劇集《玫瑰的故事》，為此推掉成龍主演的電影《傳說》，男主角方面，有指她與劇組都很希望陳曉加盟，與老拍檔再續前緣，更希望藉着陳曉「旺女一」特質，劉亦菲有望再攀事業高峰！

不過，另一頂流女星劉詩詩主演的《狐妖小紅娘竹葉篇》亦正斟洽陳曉演出，她婚後淡出娛樂圈一段日子，近年再戰江湖，可惜早前與倪妮合作的《流金歲月》口碑麻麻，今次她再演擅長的古裝劇，當然希望找一位有收視保證的男拍檔，陳曉自然是不二之選！

陳曉慢慢揀 雖然兩個劇組爭崩頭，但陳曉方面卻未有定案，全因兩套劇都是女人戲為主，故此他慢慢揀，暫未決定加盟那個劇組。