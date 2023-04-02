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陳茵媺生日 「港姐人妻團」陪慶祝
陳茵媺與曹敏莉等港姐姊妹一齊慶祝。
前港姐冠軍陳茵媺（Aimee）昨日生日，在社交網分享早前與同是港姐出身的人妻好友曹敏莉、朱凱婷、戚黛黛的聚會照，並獲她們提早慶生。相中見壽星女身穿黑色露膊衫晒出香肩，手捧蛋糕對鏡頭微笑，看來心情相當不俗。粉絲紛紛留言讚她仍然年輕貌美，並送上生日祝福！
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