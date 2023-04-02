發福蘇韻姿 未知何時返「家」 蔡思貝接神秘「任務」 預咗出醜

有TVB女鐵人之稱的蔡思貝昨日出席綜藝節目開鏡拜神，她表示今次任務比跑馬拉松更辛苦，笑言可能會攰到面容扭曲，被迫在幕前公開人性的弱點。

藝人蔡思貝、蘇韻姿、邵珮詩及邢慧敏等昨日現身無綫綜藝節目《不可能任務》拜神儀式，思貝表示向來習慣在節目前作準備，但今次製作組卻很神秘，不肯透露拍攝內容：「因為節目以真人騷方式拍攝，想拍我哋個真實反應。啱啱聽到要做嘅任務，真係好考體能，都有少少驚完成唔到。（辛苦過跑馬拉松？）係，因為係唔熟悉嘅嘢。（怕唔怕畀人捕捉到醜態？）應該會，真人騷就係想拍人性嘅弱點。（你有咩弱點？）可能會辛苦到面容扭曲。」

提到緋聞男友胡鴻鈞日前生日，她坦言仍未約對方食飯慶祝：「約緊，因為佢同我都要專注事業。（專注事業，但飯都要食。）食都唔話你知！（送禮物未？）冇，愈大個愈冇話買嘢，朋友間食餐飯已經好開心。」

陪阿媽搵食 另外，蘇韻姿年初傳因經常遲到被雪藏而暫別《愛．回家之開心速遞》，問她今次是否傳被雪後首個工作？她說：「唔可以咁講，我都有工作，但可以拍新節目好期待。」現場見她發福不少，她笑言是幸福肥：「呢幾個月媽咪由多倫多嚟咗探我，我哋不停食，所以肥咗。」

對於吳偉豪及邱梓謙等相繼因拍新劇而暫別《愛》，問她有否被召「回家」以填補空缺？她坦言：「我都要完成咗《不可能任務》先知道下一個任務。（係咪想拍劇？）無所謂，公司安排嘅我都願意去做，好似今次都係好好嘅學習機會。（訓練你準時啲？）我時間觀念向來OK，會把握每個機會做好自己。」