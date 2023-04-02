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夏文汐感激哥哥教導
夏文汐（左）與葉童很開心《烈》片再公映。
女星夏文汐和葉童首部電影《烈火青春》跟張國榮（哥哥）合作，前晚夏文汐與姪女鄧伊婷出席該片4K修復導演版首映禮，她表示沒想過40年前的處女作再公映：「哥哥幫咗我好多，好多地方都提醒和教我。」而葉童表示當年電影未有三級制，雖然當時《烈》片票房不好，但因題材大膽前衞，之後每年電影節都會被揀選播映。
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