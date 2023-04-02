娛圈單打：處女下海惹負評 新鮮過後點維持

挾「香港AV女優第一人」之稱的素海霖（Erena）風頭一時無兩，首條「愛情動作片」終於面世，獲廣大香港粉絲課金支持先睹為快，成為銷售冠軍。Erena喜不自勝，在社交網發文感謝。之不過，唔少網民睇完條片竟然話唔收貨喎，點解呢？

最為網民質疑的是Erena「雙峰」造假，相片明明係F Cup，影片卻離奇降至B Cup，更批評她有「副乳」，身材偏肥冇Keep過，高呼貨不對辦。更有網民直指，日本AV女優都很專業，絕不抗拒「顏射」，偏偏Erena拒絕就範，本能地推開對手，令網民狂呼冇癮。另有網民批評Erena表情生硬，揚言課了一次金夠晒皮，冇下次。

當然，網民也不是一面倒負評，有人認為Erena在片中講廣東話夠晒親切感，而且始終是首次下海，表現略嫌生硬情有可原。

即係咁，Erena以首位港女身份處女下海，話題性十足，的確造成極大震撼，引起鹹濕仔好奇，令影片銷量直線上升，不足為奇。問題是，新鮮感只有一時，不可能長久，Erena要站穩陣腳，必須使出真功夫。現在已被數出大堆缺點，若不加以改善，一旦新鮮感失去，憑甚麼吸客？

講真，日本AV女優唔止專業，外貌身材都非常吸引，甚至媲美唔使剝衫的正規女優，足見這行競爭非常激烈。正如本欄前述，揮霍青春，出賣肉體，賺名氣搵快錢，當下雖然覺得值得，但若干年後回看，可能不是這麼一回事。出位過後，是否真如Erena所願，自此從良平步青雲？最怕下海容易抽身難，回頭已是百年身。