二十年，仍是忘不了！ 梁朝偉思念張國榮：你總有無限鬼主意

昨日是已故樂壇巨星張國榮（哥哥）逝世20周年，悼念活動鋪天蓋地，鄭欣宜、周慧敏及張衞健昨晚為紅館舉行的紀念音樂會獻唱，梁朝偉更預先錄下對哥哥的感言，不少歌手獻唱時眼濕濕，場面感人！

昨日本港各處均有不同形式紀念張國榮的活動，哥哥生前摯愛唐鶴德凌晨於社交網上載多張哥哥舊照，留言：「夜闌靜，有誰共鳴」，訴說對哥哥的無限思念！而昨晚於紅館舉行的《張國榮繼續寵愛．二十年．音樂會》星光熠熠，大會先播出哥哥多段演唱片段掀起序幕，之後播出哥哥生前好友梁朝偉預先錄下的片段，把對哥哥的思念徐徐道來，當中一段「94年秋，你教我將西瓜埋喺沙漠入面，你總係有無限嘅鬼主意；96年冬，你同我約定去Iguazu，最後只有一人赴約……」令人無限唏噓！

張衞健含淚仰望 之後音樂會正式開始，穿上黑色羽毛晚裝的鄭欣宜打頭陣獻唱《當年情》，一度眼濕濕。她表示特別挑選這首歌：「希望透過哥哥嘅音樂同影片，可以感覺同佢肩並肩。」之後張衞健獻唱多首金曲，當唱到最後一首時，他含淚仰望，相當感觸。而鍾柔美、詹天文與譚耀文一起獻唱，譚耀文表示因哥哥而入行，很多謝對方：「偶像唔使多，最緊要哥哥。」

而音樂會負責人陳淑芬（陳太）昨午於紅館門外率領參與歌手鍾鎮濤與陳松伶等進行拜神儀式，陳太受訪時提到哥哥數度硬咽，問到昨晚有另一個紀念哥哥的音樂會，擔不擔心外間做比較？她說：「大家鍾意比較就比較，都係出心。」而陳松伶坦言綵排時忍不住喊，又指每位嘉賓將會獲贈一隻金屬製紙鶴，以及一枚印有哥哥側面的金幣，金幣上還印有嘉賓的生日日期，相當有心思。

另外，哥哥生前所屬的環球唱片昨晚於灣仔舉行《想張國榮20周年致敬音樂會》，許志安、梁漢文、蘇永康、兩大《聲夢傳奇》冠軍炎明熹及任暟晴、曾比特、江海迦等輪流獻唱哥哥的名曲，場面感人。