Ben Sir七師傅度橋撐《東呃西騙》
余詠珊80年代末效力亞視時，創製本地電視史上首個資訊性娛樂節目《今日睇真D》，無綫隨即製作《城市追擊》反攻，並逐漸演變成現時的《東張西望》，多次雄霸收視榜榜首。據知，曾為HOY TV打造真人騷《就是青春》的余詠珊再下一城，將推出升級版節目《東呃西騙》！
有傳她眼見五花八門的騙案俯拾皆是，故找來兩大前「東張女神」林泳淘與林希靈上陣，更邀得曾為無綫及ViuTV主持節目的「Ben Sir」歐陽偉豪及七仙羽坐鎮，節目形式破格，將加入個案重演部分，為觀眾帶來資訊及娛樂。Ben Sir昨日受訪，承認去年10月開始籌備，預計本月中開工：「我除咗係主持，都會演埋，因為口講無憑，冇戲冇真相，以騙徒或受害人角度去演，投入騙與被騙嘅思路，更有說服力。七師傅都幾有趣，同佢用『Ben』同『七』或『漆』嚟度單元名，用『Ben七』呢個招牌作為小環節，內容未知，總之夾到個名就可以。」
另外，余詠珊睇準港人外遊增加，打算將《就》一班學員打造成HOY TV綜藝王牌，到日、韓等地拍攝旅遊節目。
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