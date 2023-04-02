Ben Sir七師傅度橋撐《東呃西騙》

有傳她眼見五花八門的騙案俯拾皆是，故找來兩大前「東張女神」林泳淘與林希靈上陣，更邀得曾為無綫及ViuTV主持節目的「Ben Sir」歐陽偉豪及七仙羽坐鎮，節目形式破格，將加入個案重演部分，為觀眾帶來資訊及娛樂。Ben Sir昨日受訪，承認去年10月開始籌備，預計本月中開工：「我除咗係主持，都會演埋，因為口講無憑，冇戲冇真相，以騙徒或受害人角度去演，投入騙與被騙嘅思路，更有說服力。七師傅都幾有趣，同佢用『Ben』同『七』或『漆』嚟度單元名，用『Ben七』呢個招牌作為小環節，內容未知，總之夾到個名就可以。」