獨家消息：杜之克跳槽任CEO 開劇響頭炮 千嬅柏豪「多功能」轉陣 為HOY TV搶收視

被奉為港劇代表、由楊千嬅與周柏豪主演的《多功能老婆》，隨時在HOY TV續前緣！本報收到獨家消息，與「金牌編劇」陳寶華合力打造《多》劇的前無綫高層杜之克，將出任有線寬頻行政總裁，全力打造港劇是其任務之一，正計劃安排千嬅與柏豪相隔4年再合體，而柏豪已表態無任歡迎！加上「綜藝橋王」余詠珊傳重磅推出升級版資訊節目《東呃西騙》，雙劍合璧，電視大戰一觸即發！

2021年，無綫人事連番變動，時任無綫助理總經理（非戲劇製作）余詠珊離任，並成立公司「好好制作」繼續發揮創意，近年更成為HOY TV的綜藝節目掌舵人。同年，時任無綫副總經理（劇戲製作及節目）杜之克轉投ViuTV旗下OTT平台、俗稱「黃Viu」的Viu Original，出任首席原創內容總監，然而今年1月已傳出他會在月內離職。本報收到獨家消息，杜之克的確已離職，並將於5月出任有線寬頻行政總裁，取代原任的黃思源。

再搵金牌編劇合作 杜之克跳槽的消息傳出後，不少業內人士認為本地電視大戰一觸即發！皆因有線寬頻旗下的HOY TV近年積極投放資源製作自家節目，銳意推出多部港劇及培育新一代藝人，本已有「綜藝橋王」余詠珊掌舵綜藝節目，如今再獲杜之克坐鎮，隨時由HOY TV省靚港劇招牌。

杜之克效力無綫時與余詠珊合力開拓收費平台myTV SUPER，為本地電視史寫下新篇章。而他打造的劇集亦贏盡口碑，當中找來「金牌編劇」陳寶華打造、由楊千嬅及周柏豪於2019年主演的《多功能老婆》，更被視迷奉為港劇代表，而《香港愛情故事》及《不懂撒嬌的女人》等也是杜之克得意之作。杜之克一直在內地人脈甚廣，與內地影音串流平台及製作公司更有多次深度合作，以聯合製作或播放等方式，將港劇熱潮帶到內地。

隨着他今次「轉陣」，據知《多》劇班底隨時「過檔」HOY TV出現！《多》劇4年來開續集的消息不絕於耳，有傳余詠珊與陳寶華近期秘密洽談，原來是有意邀請《多》劇原班演員千嬅及柏豪開拍新劇。憑《多》劇被封「暖男」代表的柏豪，近年與千嬅在內地發展暢旺，成為綜藝節目搶手貨，若再合體拍劇可謂一箭雙雕，勢必成為內地與香港網民話題。

任何邀請都歡迎 有線企業傳訊部顧問曾醒明昨日接受本報查詢，對於杜之克加盟之說，他說：「呢一刻未有聽聞。」身在內地舉行巡唱的柏豪，亦透過經理人表示不知情：「暫時未收到邀請（拍劇），邊個前輩搵我拍戲都開心，任何單位邀請我演出，我都無任歡迎！」至於千嬅則暫未回覆；而上周四，她被網民在上海機場野生捕獲，一臉疲態，但返港時因老公丁子高偕子接機而即時High爆！