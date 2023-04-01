11:00 至尚生活（S）及明珠雜誌（S）

7:55 滋味小廚及財經演義

12:50 中國24小時及金融概要

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

