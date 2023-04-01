滑雪撞傷人案 反控成功 桂莉芙獲判無罪袋8蚊賠償

奧斯卡金像影后桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow）被控2016年在猶他州滑雪時撞傷人不顧而去一案，經過8日審訊後前日終於有裁決，她被判無罪獲1美元（約7.85港元）象徵式賠償，可謂大獲全勝！

事發於2016年2月，退休視光師Terry Sanderson在猶他州Park City稱在山上滑雪時，桂莉芙從後撞到他導致他腦震盪、腦損傷、肋骨骨折及毀容等，事發後桂莉芙不顧而去，2019年他入稟控告桂莉芙並索償310萬美元（約2,434萬港元），不過遭法官否決，表示最多只可索償30萬美元（約235.5萬港元）。審訊期間桂莉芙於庭上否認指控，並反控是Sanderson撞倒她，自己才是受害者，因此要求他支付律師費及接近8港元的賠償金。

除了桂莉芙及原告人Terry Sanderson先後作供之外，雙方的子女及一眾人士包括醫療專家、滑雪教練等亦有作供。最終陪審團退庭商議兩個半小時之後一致達成共識，他們認為Sanderson就意外應負上百分百責任，因此裁定他敗訴。而聽取法官的裁決之後，桂莉芙木無表情即時離開法庭並行到Sanderson旁邊耳語，事後他的律師表示當時她向Sanderson說：「我祝願你安好。」而他即回應：「多謝你，親愛的。」

發表勝利宣言 而桂莉芙亦隨即發聲明回應裁決：「我覺得默許一個虛假的指控損害了我的誠信。我對結果感到滿意，感謝法官Holmberg和陪審團的辛勤工作，感謝他們在處理此案時的體貼。」而她的律師Steve Owens亦有發聲明說：「我們對這一致結果感到滿意，並感謝法官和陪審團對案件的周到處理。桂莉芙過往都有提倡自己相信的事情，今次的情況亦不例外，而她會繼續為對的事情而發聲。」雖然連日來為官司而困擾，但桂莉芙早前亦不忘為自己創立的生活品牌新出的眼霜宣傳並親自示範，素顏上陣的她被網民大讚天然美！