暢所欲玄：哪些星座在育兒方面存有矛盾

聽說過一個分享，就是婚前除了要了解另一半的人生觀及理財觀外，如果打算生育小孩，更要預先清楚彼此的育兒觀念，不如來看看哪些星座的組合在一起教小朋友時會出現矛盾？

白羊vs巨蟹

巨蟹座天生敏感和細膩，總是給屋企人一個安全保護殼，天性熱情、好動又勇敢的白羊座會被巨蟹的危機感限制住。巨蟹一定要確保小孩活在一個安全穩妥的世界，白羊一方難以帶小孩四處冒險，一個小心一個愛新嘗試，確是極矛盾。

處女vs人馬

人馬座天生樂觀，又有幸運星眷顧，面對困難都能大事化小。當遇上處女座這個仔細的完美主義者，兩個星座管教的落差會令小朋友非常迷惘。人馬爸媽會非常鼓勵子女發掘刺激又好玩的事物；但處女座的另一半則事事要求循規蹈矩，兩者在教育上常常出現角力賽。

獅子vs金牛

獅子座愛玩又要吸引別人眼光，希望小朋友的威風令自己也自豪。個性相反的金牛座最不喜歡被人打擾，只想尋求安穩生活，兩個星座的結合就成了大矛盾。而且他們都是固定星座，各持己見而執着，難以作出讓步，往往令小孩成為小磨心。

占星師Ida