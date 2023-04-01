林宥嘉港騷撇甩妻兒 最掛念燒鵝

林宥嘉將在4月28日至30日在香港紅磡體育館重啟《林宥嘉idol世界巡迴演唱會》，香港站作為亞洲區巡唱首站，加上一別4年，故3場門票在1小時內被掃清。身在台灣的林宥嘉接受本報訪問，對於4年後再來港開唱，表示相當期待：「經過這4年，所有人都沒有想過，好像整個地球村暫停下來，當中我也經歷一些挑戰，也幸運地有很多收穫，所以很想藉住演唱會分享累積的想法。我們的生活有很多挑戰，假如這些挑戰像是黑洞一樣，其實only love can overthrow（憑着愛就可衝破），這就是演唱會傳遞的訊息。」

帶父母來港睇騷 為了給樂迷帶來新的體驗，林宥嘉是次紅館個唱會注入新元素，包括演繹新歌，對於去年他以視像方式在林家謙的演唱會上隔空合唱，今次林家謙會否擔任嘉賓呢？他大賣關子：「至於會不會有嘉賓？會不會有林家謙呢？會不會唱廣東歌呢？你哋嚟睇就知嘞！」

他續說太太丁文琪及子女不會隨行，只有父母來港睇騷，他說想念兩款在香港食到「嚇一跳」的美食：深井燒鵝及巴基斯坦牛腩。講到丁文琪淡出歌壇18年，直至今年決定復出，並成為林宥嘉的同門師妹，林宥嘉說目前雙方沒有合作計劃，但認為凡事也有可能。