中娛星動：嫩妻抱女返老家 李亞鵬突傳婚姻亮紅燈

天后王菲前夫李亞鵬，與嫩妻海哈金喜婚後誕下一女，不時分享親子樂的短片。近日因工作關係需要「分居」，卻傳出婚變傳聞，太太被網民狠酸但心情未受影響，神級回應成功擊退網民。

李亞鵬與王菲離婚後，再覓得真愛，與年輕19歲的海哈金喜拉埋天窗並誕下愛女「李夏」，幸福美滿。惟近日李亞鵬因工作的關係四處走，海哈金喜則選擇帶女兒返回老家居住。李亞鵬負責賺奶粉錢、太太則專注照顧女兒，本來如此展開「分居」生活，可免卻年幼囡囡陪着舟車勞頓，誰知這個安排卻被傳是夫妻感情有變。

海哈金喜一招力證情未變

海哈金喜日前在社交平台上載短片分享生活點滴，見她開箱大批行李，可見是打算長住老家一段時間，有網民問她身上的T恤品牌，她甜笑放閃指：「鵬哥牌！」意指是李亞鵬的舊衣服，卻有人狠酸她：「想不通你為甚麼會看上李亞鵬，年齡差那麼多……」她大方回應：「想不通就別想了，歇歇……」網友大讚她EQ甚高，完全不受酸民的諷刺影響，還指她穿上丈夫的衣服拍片，是順勢力證與李亞鵬恩愛如昔感情未變。