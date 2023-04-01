梁超怡演陳煒年輕版 保留螢幕初吻

藝人陳煒、馬德鐘、吳偉豪、蔣家旻與梁超怡等，昨日為無綫劇《非常檢控觀》試造型。剪了一頭清爽髮型的陳煒表示：「留咗廿幾年長髮，今次第一次剪到咁短。（習唔習慣？）OK，都幾爽。（老公呢？）佢仲未睇慣，其實今次想有耳目一新嘅感覺。」談到再與馬德鐘合作，她坦言雙方已有默契：「我哋係初戀，但後來嫁咗畀佢哥哥，加上我演大律師，有好多案件同馬德鐘演嘅檢控官對立。」手背貼上膠布的陳煒透露被滾粥燙傷：「仲要係白粥，平時好少咁大頭蝦，依家有水泡，要等佢慢慢好。」