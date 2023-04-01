梁超怡演陳煒年輕版 保留螢幕初吻
藝人陳煒、馬德鐘、吳偉豪、蔣家旻與梁超怡等，昨日為無綫劇《非常檢控觀》試造型。剪了一頭清爽髮型的陳煒表示：「留咗廿幾年長髮，今次第一次剪到咁短。（習唔習慣？）OK，都幾爽。（老公呢？）佢仲未睇慣，其實今次想有耳目一新嘅感覺。」談到再與馬德鐘合作，她坦言雙方已有默契：「我哋係初戀，但後來嫁咗畀佢哥哥，加上我演大律師，有好多案件同馬德鐘演嘅檢控官對立。」手背貼上膠布的陳煒透露被滾粥燙傷：「仲要係白粥，平時好少咁大頭蝦，依家有水泡，要等佢慢慢好。」
演陳煒年輕版的梁超怡，提到未卸任港姐便獲安排拍劇，她說：「好榮幸，又有啲緊張，今次角色周旋吳子冲同阮浩棕嘅感情，但應該唔使獻螢幕初吻。」至於蔣家旻對於好友湯洛雯暗示將於春天舉行婚禮，她說：「前排大家有食飯，但未收到消息。（做乜答到口窒窒？）依家唔係演戲，所以先口窒！（做姊妹團？）未必，之前朱千雪同岑杏賢結婚，我哋都係賓客享受婚禮，今次都想咁樣，同埋想搶到花球。」
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