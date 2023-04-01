羅毓儀升呢 冇大冇細 何廣沛畀後輩蝦 底褲笠頭

何廣沛與馮盈盈昨日宣傳節目時豁出去，前者戴Bra兼着長裙扮女人，盈盈則以假肌肉及戴頭套上陣，造型略為遜色！而羅毓儀行為出位，竟將底褲笠住廣沛與盈盈的頭，被主持陸浩明寸大膽！

何廣沛、郭子豪、方紹聰、馮盈盈、羅毓儀與彭慧中昨日出席無綫綜藝節目《真係唔好笑》記者會，被安排穿女裝的廣沛，除了戴Bra之外，還穿上長裙、着黑絲及戴金假髮，之後拿着手袋風騷行Catwalk。至於反串扮男人的盈盈，套上假肌肉及戴光頭頭套，期間毓儀分別將男裝底褲笠在盈盈及廣沛的頭上，即被主持陸浩明取笑：「你依家被力捧，咁大膽玩前輩！」

盈盈唔介意被整蠱 廣沛受訪時表示為了節目豁出去，不介意着女裝示人：「除咗兩兄弟，同其他主持一齊拍咗半年，已經成為一Team人。（係咪趁盈盈起身時整蠱佢？）嗰part係講瞓醒個Look，當時盈盈化咗裸妝，但我哋一入房趁佢擘大眼，就成個面膜撻上佢塊面，搞到佢變素顏。」談到前緋聞女友朱晨麗把他降呢為網民，他表示：「唔回應，呢件事希望就咁完結，我哋仲係同事。（會請『同事』睇節目？）呢啲個人喜歡，交畀佢決定。」

而羅毓儀被問是否獲力捧才變得大膽？她即笑問盈盈是否介意，並說：「呢個節目風格係冇底線，我哋都畀佢哋用麵粉、意粉放上頭。（真係被點名力捧？）開心到忍唔到笑！其實拍節目前收到風被力捧，所以笑到瞓唔着！」至於盈盈笑言不介意被整蠱，問到是否重返校園後EQ變高？她說：「係拍節目令EQ變高。」