娛圈單打：楚楚可憐電力勁 小花累積經驗值

TVB開宗明義力捧四大花旦、四大小花同六大小生，成為城中熱話。四大花旦本欄已略有提及，今次講吓四大小花之一的何依婷（Regina）。這位小美人予人楚楚可憐又電力十足之感，深得男網民喜愛。

Regina是2017年港姐亞軍，當年輸給「哨牙港姐」雷莊𠒇，外界都替她不值，不過時間是最好的驗證，雷莊𠒇無法立足香港，決意向外闖，反而Regina機會不斷，曾擔任兒童節目主持，又踩入《學是學非》做「是非精」。但最令男網民睇到流晒口水的，肯定是處女作《機場特警》港女網紅一角。Regina在劇中毫不錫身，又是小背心短褲仔上陣，又是坐楊明大腿，更被對手狂摸手腳，嬌聲嗲氣，電力十足。

可能正因為「殺傷力」過於驚人，女觀眾對她印象只是一般，尤其她接棒演佘詩曼經典作《十月初五的月光》，珠玉在前，Regina演技稚嫩，明顯被比下去，結果換來「毀童年」、「毀經典」、「姣精」等大堆負評。

欲速則不達，硬捧上位未必得到預期效果，TVB亦放緩步伐，講明會開戲讓四小花慢慢累積演戲經驗，策略正確。事實上，Regina不擔正反而有好表現，例如去年熱爆劇《美麗戰場》，她飾演方力申細妹，表面上天真爛漫，實際上深謀遠慮，首演奸角收穫好評，可見小妮子不斷進步，可塑性高。

講開又講，Regina是學霸一名，入讀城大商學院以一級榮譽畢業，曾在四大之一的安永會計師事務所任職，美貌與智慧並重。只要多嘗試不同戲路，洗甩「姣味」，演藝事業必定更上層樓。