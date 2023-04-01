5月衝出香港吸「新粉」 Anson Lo日本通頂拍戲 瘋狂血拼減壓

Anson Lo與Edan昨日出席活動，剛從日本返港的Anson自言在日本捱更抵夜拍攝，相當辛苦，幸偷得浮生半日閒，瘋狂購物減壓。提到組合被傳出現「脫粉潮」，他們將偕MIRROR成員5月到馬來西亞表演，實行衝出香港吸「新粉」！

男團MIRROR成員Anson Lo與姜濤前晚先後從日本返港，獲近百粉絲接機。Anson甫見粉絲即停低打招呼及做出心心手勢，姜濤則秒速登上保母車。

翌日Anson、Edan與Ian現身主題樂園活動，談到Anson與Edan在日本拍攝電影《盜月者》，前者透露時間非常緊迫：「大部分嘅戲都係夜晚，由晚上6點拍到天光前，通頂係辛苦。」幸好他在緊密的拍攝過程中，有半日時間Shopping，但被Edan質疑：「真係半日？唔止半日呀？」Anson解釋：「之前有一日係冇咁Crazy ，嗰半日係比較Crazy，真正買嘢係嗰半日。（用咗幾位數？）我冇特登計，金錢唔係萬能，個數目唔係好大。」提到《盜》片導演袁劍偉被指執導的MV涉抄襲，Edan說：「冇直接問佢，拍攝中唔想影響佢心情，見佢繼續工作，應該OK。」

反問「脫粉潮」真定假 另外，兩人與隊友將於5月到馬來西亞出席音樂會，希望趁機跟當地粉絲見面，以及讓更多人認識MIRROR，問到是否近期被指出現「脫粉潮」，想開拓海外市場？Anson反問「脫粉」是真還是假：「我冇特別留意有冇流失。」Edan則說：「唔係因為咁去其他地方吸納粉絲，冇咁犀利，唔會覺得我去到其他地方就吸到，冇咁叻。」

對於粉絲不滿5月香港見面會的收費及安排，問到會否擔心負面報道影響「脫粉」？Anson坦言：「見面會當然係愈多人愈好，個場愈大愈好，但好多限制，唔係我哋嘅崗位可以解決到。」而Edan最希望見到所有粉絲，大家又不用花太多錢：「希望將來公司可以買一個好大嘅場地。」

Anson（左起）、Ian與Edan童心未泯，齊齊拿起公仔影相。 前晚姜濤從日本抵港，吸引近百粉絲接機。 Anson