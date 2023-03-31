愈「殺」愈旺！ 奇洛身價15級跳 收1.17億片酬

荷里活男星奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演新作《殺神John Wick 4》票房大收，身兼監製及主角的他被爆《殺神》系列的片酬，由首集約784萬港元勁升至今集約1.17億港元，勁升15倍！

近日有電影雜誌爆料，指奇洛2014年拍攝首集《殺神》時原來片酬勁低，僅得100萬至200萬美元（約784萬至1,568萬港元），不過他與電影公司定下協議，除了收片酬外，亦會獲得電影股份，他得以從中賺大錢。

送紀念T恤慰勞特技人 拍攝續集時，奇洛的片酬已上升至200萬至250萬美元（約1,568萬至1,960萬港元），另加影片股份。由於《殺神》系列票房一集高過一集，至2019年拍攝第3集，奇洛與片商改變收入形式，除了收225萬美元（約1,764萬港元）片酬外，再收票房分紅，結果第3集全球勁收3.28億美元（約25.7億港元），帶挈奇洛獲豐厚的票房分紅！到了《殺神4》奇洛的片酬再創新高，高達1,500萬美元（約1.17億港元），豬籠入水！

另外，向來愛送禮慰勞特技人的奇洛，繼上集送名貴手錶後，今集就「慳皮」，只送T恤給一眾手足。不過「物輕情意重」，T恤上印有他們在《殺神4》共死了多少次，非常有意義及紀念性。據知，由於特技人在片中「循環再用」，大部分都「死」了20次以上，單是片中樓梯的打鬥戲，已用了35位特技人。