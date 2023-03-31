暢所欲玄：千金難買向南樓

為何向南樓人人喜愛，不惜以千金來求取呢？原因是冬暖夏涼，我們住在北半球，冬天的時候，太陽在南半球，早上在東南方升起，中午到南方，下午再到西南方，溫暖陽光由此進入宅內。夏天的太陽由東北升到西北降，熱騰騰的太陽在宅背，涼風在南方吹進宅內，所以人人喜愛。

當千金向南的房屋，在中國南方的香港而論，則變得不太重要，不是因為香港樓要千萬金額之價格，而是香港的冬天不太凍，攝氏10度以下的日子平均不足一星期。可以這樣說，寒冷的北風，在香港不必理會。

香港大廈林立，甚麼方向不重要，重要是景觀美麗。當景觀碰上風水時，對於這宅房的喜愛度，自然各有各喜好了。下元九運，大金龍在北，坐南向北，是千金難買的風水樓，因為香港不怕北風吹，不怕冬季寒風而病。反而向南的樓，九運零正顛倒，氣運不順，工作有壓力，財運有壓力，人事交際不順，謀事不順，情緒不安，這是失運樓的普通現象。

中國內地常常見到向南的樓房，因為千金難買向南樓，冬暖夏涼深入大家骨髓。長江以北，的確嚴寒，風水的選擇要小心考慮巒頭吉凶，而非理氣。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅