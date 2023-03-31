鍾麗緹二女放負 下世要做貓

藝人鍾麗緹帶着跟兩任前夫所生的3個女兒下嫁張倫碩，現年14歲的二女Jaden近日突然於社交網放負，表示：「下輩子當隻貓，沒煩惱。」大批好友即留言送上安慰，並詢問發生何事，她再上載一張自拍，並貼文：「我的解藥」，隨後補充只是受到些少情緒困擾。網友揣測她疑受到父母婚姻影響，導致情緒低落。