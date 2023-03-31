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秦嵐認愛 風騷觀浪
內地女星秦嵐前日在海口出席護膚品活動，是她日前默認和內地男星魏大勛的戀情後，首次現身公開活動。身穿白色低胸裙的秦嵐，盡展「峰」騷成全場焦點，更網晒一輯在海邊拍的造型照，她留言「今天穿的是浪花白」，被網民盛讚性感和優雅集於一身外，更指她是「戀愛中甜蜜女人」的寫照。
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