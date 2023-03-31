獲點名力捧感榮幸 劉佩玥簽長約：我好鍾意演戲！

劉佩玥昨日以短裙騷美腿在觀塘出席apm活動，最近在劇集《隱形戰隊》中以性感打女角色出位的她，近日成為網民心目中的十大花旦之外，樂易玲近期接受內地傳媒訪問時更透露會力捧旗下小生、花旦，劉佩玥亦在點名力捧的4位花旦之一，她說：「好榮幸、好開心，因為我哋4個女仔都係一齊拍《美麗戰場》，更加要加倍努力。」

受力捧的她劇集一套接一套，她透露完成正拍攝的《奪命提示》後將會緊接開拍《逆天奇案II》。問到受力捧可要簽長約？她笑說：「本身份約都好長，長唔長約唔係最重要，因為我真係好鍾意演戲，有咁好嘅機會、平台對我嚟講好好。」

孖周志文為好友慶生 講到復活節，她曾在節日親自下廚炮製大餐答謝父母，她說：「自己煮嘢唔叻，仲要煮白酒煮蜆，爸爸好驚唔熟，所以喺旁邊監督。」問到她廚藝麻麻，爸爸可會擔心她嫁唔出？她笑說：「結婚都唔係一定要搵個識煮飯嘅做老婆嘅，如果冇人要，相信爸爸都會包起我一世，同埋細佬結咗婚，相信佢都唔想我咁快嫁。」

另外，黃淑儀兒子徐肇平日前35歲生日，圈中好友蔡思貝、陳曉華、劉佩玥與緋聞男友周志文準備了生日蛋糕齊齊為他慶生，可見人緣甚佳。