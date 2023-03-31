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高圓圓踩單車睇騷 重拾情懷
高圓圓入場後拉低口罩打卡。
內地女星高圓圓向來作風親民，日前她上載一段踩單車去看歌手王陽演唱會的短片，片段中的她踩着單車亦不忘回眸微笑並揮手，她留言：「陪我走過青春的老狼的歌聲，老王和小藝。」充滿依戀的情懷。她又分享看演唱會中的照片，期間將口罩拉至下巴，無瑕肌膚就如凍齡一樣，看來心境真的很重要。
高圓圓前往睇騷時以單車代步，夠晒貼地。
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