高圓圓踩單車睇騷 重拾情懷

內地女星高圓圓向來作風親民，日前她上載一段踩單車去看歌手王陽演唱會的短片，片段中的她踩着單車亦不忘回眸微笑並揮手，她留言：「陪我走過青春的老狼的歌聲，老王和小藝。」充滿依戀的情懷。她又分享看演唱會中的照片，期間將口罩拉至下巴，無瑕肌膚就如凍齡一樣，看來心境真的很重要。