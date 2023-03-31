「60+」啟動第10個巡唱 張學友緊張失眠：唔會傻到要破紀錄

「歌神」張學友第10個巡迴演唱會正式啟動，自嘲老了的他，自爆疫情期間在家感到慌張，欠缺安全感，出席記者會前更緊張到失眠！

學友昨日在澳門為《張學友60+巡迴演唱會》舉行記者會，首站將於6月在當地啟動，大銀幕播放歷年9次個唱的片段，他笑說：「老了！但進步了！睇番87年第一個騷，好似拚命三郎。」一次又一次創下演唱會紀錄的他，強調破紀錄從來不是他追求的目標：「盡力做好每一場表演，每多做一場，就代表有多一點支持。」

他自爆早兩日開始緊張到失眠，今次是他第10個巡唱，直認有壓力，而壓力來自別人的期望。他考慮過將香港列為首站，亦想過在戶外開騷，但因技術問題，最終還是選擇紅館並已入紙申請，相信最快明年才能舉行。談及上一次巡唱共舉行233場，今次會否有壓力？他笑說：「我唔會傻到一定要打破紀錄，見好就收！」

困到慌冇安全感 學友透露疫情期間一直籌備音樂劇，是他很大的心願，雖然音樂劇繼續發展，但要視乎演唱會完成後反應如何再作決定。難道對叫座力沒信心？他坦言：「做呢行真係冇安全感，要有危機感，做事先會更好。」又自爆疫情時留在家中有點慌，所以跟團隊商量要展開工作，最快做到的就是演唱會。至於舞蹈編排方面，他說：「唔會逼自己作體能挑戰，唔會要求勁過上次，上次Fans見我跳舞，都叫我唔好咁辛苦，唔好跳太多。」

巡唱命名「60+」，他說：「諗過好多名，但最後決定簡單啲，就用60+吧！」宣傳照的他鬍鬚與兩鬢斑白，他笑說：「呢個係我心目中最理想嘅『60+』形象，雖然事實同張相有啲差距，但都希望留低最美好嘅回憶。」