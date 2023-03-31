森美讚潛質無限 戴祖儀做「搞笑擔當」 無懼損歌手形象

無綫小花戴祖儀樣子甜美兼音樂造詣不俗，經常於社交網自彈自唱，被封為新一代女神，但同時搞笑形象深入民心，她表示不擔心歌手身份被毀，揚言要成為一位出色的搞笑歌手。

森美、戴祖儀（Joey）、賴彥妤、魏韵芝及王嘉慧，昨日宣傳無綫節目《LAW霸女神》，Joey於節目中做「搞笑擔當」，被讚搞笑角色恰如其分，玩遊戲時亦笑料百出。問到會否擔心破壞女神形象？她笑言曾經擔心，雖然經常做搞笑角色，但從沒有放棄歌手身份：「嚟緊會出新歌，下星期去台灣拍MV，係自己創作嘅單曲，好耐冇音樂相關嘅嘢畀大家見到，對上一次係《青春不要臉》入面首插曲，差不多一年前。」

唔急拍拖 寧缺勿濫 問到可擔心大家忘記她是歌手？她說：「其實有危機即係有轉機，話唔定我成功做到第一個搞笑形象嘅歌手呢！不過有時同人講我係歌手，大家都會『吓』一聲，哈哈。」剛過生日的她表示未有人約，不會心急亂找伴侶，寧缺勿濫。

至於森美大讚Joey搞笑潛質無限：「若果仲有《歡樂今宵》，佢應該晚晚開工，但好擔心破壞佢嘅歌手身份，始終歌手形象唔可以太搞笑。」問到會否介紹好男仔給Joey認識？他說：「係都介紹咗畀小儀同麥美恩先，佢哋急切啲。」