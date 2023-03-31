挑戰普通話配音 郭富城臨急「補習」 畀囡囡挑剔

郭富城昨晚以《香港國際電影節》大使身份現身開幕禮，歌、影兩忙的他笑言近期接受新挑戰，為新片配普通話對白，他特別請來老師補習，更自爆囡囡幫手指正，相當精靈！

郭富城昨晚在尖沙咀文化中心出席《第47屆香港國際電影節》開幕典禮，今次是他第5年擔任大使，他笑說：「好開心，之前因為疫情，電影節搞唔到實體活動，要靠視像，依家終於可以同大家見面。佢哋嘅理念同我人生、工作上都好似，做得幾多得幾多，加上佢哋嘅口號『永不停步』都同我嘅想法好相似。」

談到電影工作，城城自爆有新挑戰，就是為新片配普通話：「呢個係好新嘅嘗試，我特登搵老師惡補，因為戲入面要講好正宗同地道嘅普通話，我配完之後上咗癮，始終自己配番好好多。（有冇請教太太方媛？）反而囡囡有話番畀我聽邊度講得唔啱，我學好普通話，同囡囡溝通都可以好啲。」

出埠開騷心掛掛 剛完成美加演唱會返港的他，對於今次之行說：「Fans好熱情，今次去咗芝加哥、多倫多等地方，之後會去新加坡、馬來西亞。（兩個囡囡有冇去捧場？）之前因為疫情冇得返學，依家可以返，都想畀時間佢哋返，當然會掛住爸爸，會用視像見面。7月去澳門做演唱會，近近哋都可能帶佢哋去，嚟緊復活節假係二寶（細女）生日，都會同佢慶祝，享受家庭樂。」

另外，城城與古天樂、劉青雲主演的電影《掃毒3：人在天涯》，昨日率先公開36秒先導預告，3人在片中鬥戲，於遊艇上談天，笑容背後各懷想法，暗戰一觸即發。