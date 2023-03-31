《全民票選電影大獎》 姜濤爭影帝打自己人

MIRROR於新一屆《MOVIE6全民票選電影大獎》大放異彩，在昨日公布之入圍名單中，姜濤憑電影《阿媽有咗第二個》，同時進身「最佳男主角」及「最佳新演員」最後5強，由他主唱的《阿》片主題曲《風雨不改》亦入選首次出現於票選大獎的新獎項「最佳原創電影歌曲」；MIRROR另一成員Edan以《過時．過節》等電影同時入圍「最佳男主角」、「最佳男配角」、「最佳新演員」及以主題曲《攀上天梯的螞蟻》，共獲得5個提名，令Edan成為本屆最多獎項入圍的演員。而上屆民選「最佳新演員」得主盧瀚霆今年以《過時．過節》成功入圍爭奪「最佳男配角」一獎！