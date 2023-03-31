《全民票選電影大獎》 姜濤爭影帝打自己人
MIRROR於新一屆《MOVIE6全民票選電影大獎》大放異彩，在昨日公布之入圍名單中，姜濤憑電影《阿媽有咗第二個》，同時進身「最佳男主角」及「最佳新演員」最後5強，由他主唱的《阿》片主題曲《風雨不改》亦入選首次出現於票選大獎的新獎項「最佳原創電影歌曲」；MIRROR另一成員Edan以《過時．過節》等電影同時入圍「最佳男主角」、「最佳男配角」、「最佳新演員」及以主題曲《攀上天梯的螞蟻》，共獲得5個提名，令Edan成為本屆最多獎項入圍的演員。而上屆民選「最佳新演員」得主盧瀚霆今年以《過時．過節》成功入圍爭奪「最佳男配角」一獎！
至於「最佳女主角」之爭亦同樣精彩，毛舜筠憑《阿媽有咗第二個》及《過時．過節》的角色雙雙入圍最後5強，大戰《飯戲攻心》的鄧麗欣！
另外，姜濤日前出發到日本工作，他亦有在社交平台上載身在當地與工作人員的大合照，表示自己有秘密任務，見他笑容滿面，看來工作十分順利。
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