韓風吹走人氣 MIRROR爆脫粉潮 Edan唔開心：要再努力啲！

「鏡粉」幾乎覆蓋全港的人氣男團MIRROR驚變「人棄男團」？隨着本港防疫措施放寬，壓抑3年的韓流兇猛襲港，加上有指MIRROR進步不大乏新鮮感，近日出現「脫粉潮」甚至有「鏡粉」網售應援物品。Edan前晚出席首映禮時，大方承認親自目擊「脫粉」：「係個人選擇，希望遲啲再鍾意番我！」至於隊長Lokman則認為，放開也是愛的表現。

MIRROR出道以來在歌影視及廣告代言全方位攻陷，惟隨着本港放寬疫情限制措施，多位韓星及韓團先後來港包括BLACK PINK、MAMAMOO、NCT Dream、Apink及金宣虎等開騷或開粉絲見面會，而台灣歌手及團隊包括周興哲、五堅情等，同樣勢不可當。壓抑3年的韓流追星潮再次掀起，為本地樂迷帶來另一娛樂享受之餘，亦有網民發現MIRROR的聲勢開始遜色。

近日有網民發文稱出現鏡粉「棄坑」潮，有不少鏡粉出售MIRROR的CD及應援物品等，指MIRROR淪為「人棄男團」，更有網民以《覺唔覺MIRROR個熱潮減咗唔少》為題發文分析MIRROR人氣聲勢外，另有網民發文指自去年演唱會發生墮屏意外後MIRROR人氣下滑。綜合廣大網民分析，當中指過去3年因疫情封關，困港的市民以MIRROR作為心靈調劑，願意投放金錢應援，造成鏡粉經濟圈，現在開關後可復常自由行，甚至隨時跨國追星。有網民感嘆MIRROR的團歌曲風及造型開始欠新鮮感，而跳舞及唱歌方面未見有顯著進步，反而認為12子參加《全民造星》時更認真，又指他們現時的重心是不斷接拍廣告，因而影響在演藝方面增值，就算演出也不是全團齊人，甚至有網民認為「鏡粉」的瘋狂程度，時刻影響MIRROR形象。

剛由日本返港的MIRROR成員Edan前晚出席電影《死屍死時四十四》首映禮，理所當然的有大批粉絲攻陷現場，對於有指韓流襲港致MIRROR人氣下滑，Edan說：「唔係好清楚，大家會多咗選擇，呢個係時候話畀我哋知要更加努力，BLACK PINK、周興哲我都想睇，但好嬲要做嘢睇唔到，都好嘅，大家可以睇多啲唔同嘢，人哋好犀利，自己都要做好啲、做叻啲。（有粉絲『退坑』？）呢啲係佢哋個人選擇，如果時間長咗，可能冇咁鍾意都冇問題，情感嘅嘢控制唔到，如果係覺得我哋未夠努力、唔夠叻，要再努力啲，如果見到有粉絲『脫粉』，的確係有啲唔開心，惟有希望遲啲再鍾意番我。」

被阿Dee指「唔入流」 Edan承認「目擊」有粉絲「爵屎」脫粉，他說：「間中都見到有人話唔追喇，數字幾多就唔知，但佢哋都好善良仁慈，唔會特登同我哋講退粉。（話因為MIRROR經常唔齊人？）12人一齊係少啲，因為各自有工作，希望嚟緊有團嘅綜藝節目，計劃緊，大家要等等。」對於早前他和成員盧瀚霆在日本開工時分享合照卻慘被罵消費「田牧CP」後，他罕有反擊，他說：「唔係開火，大家理性討論，藝人好難攞個平衡，好易畀人抽秤，藝人都係人，見唔啱嘅嘢都要識得保護自己，唔係要鬧、要嬲、引起罵戰，係想帶出一啲事實道理，係咪需要咁多負面攻擊呢？」

另外，同場出席首映禮的ERROR成員何啟華（阿Dee）笑稱非捧Edan場：「Edan唔入流啦！」對於MIRROR被指出現「脫粉」潮，他說：「呢啲係每個人嘅自由嚟，鍾意就會繼續鍾意，唔鍾意就會唔鍾意囉。（ERROR驚唔驚？）我梗係唔驚，本來都冇乜人鍾意，依家多咗人鍾意，已經贏咗昨日嘅自己。」至於主演《死》片的毛舜筠，對「仔仔」Edan有信心，覺得MIRROR一直很努力：「完全睇唔到呢個情況，剛才入場，阿仔（Edan）出現，好似地震咁。」

至於出席香港國際電影節的Lokman，談到退粉潮，他說：「可能係愛得太深，愛好多種，放開亦係一種愛。」對於有粉絲指官方歌迷會聚會「掠水」，他表示：「如果真係太掠水會同公司反映，研究一下攞多啲數據先，如果係嘅就要調整一下。」

MIRROR要努力啲Keep住人氣呀！ Lokman 阿Dee笑言多咗人鍾意自己當贏咗！